Bank od wykorzystanej kwoty limitu w rachunku karty kredytowej 1|2|3 pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej równej stopie odsetek maksymalnych wskazanych w art. 359 § 21' kodeksu cywilnego, tj. 10% w stosunku rocznym. Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 14,36%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 4700 zł, całkowita kwota do zapłaty 5628,16 zł, oprocentowanie zmienne 10% w skali roku, całkowity koszt kredytu 928,16 zł (w tym: odsetki 688,16 zł, opłata roczna za kartę w pierwszym roku oraz miesięczne w drugim roku łącznie 240 zł). Dla wyliczeń RRSO przyjęto łącznie następujące założenia: limit kredytowy zostaje w pełni wykorzystany przez dokonanie jednej transakcji bezgotówkowej, data księgowania transakcji na rachunku karty kredytowej jest zgodna z datą pierwszego zestawienia operacji, a pozostałe zadłużenie zostaje spłacone w ciągu 24 miesięcy; miesięczna spłata zadłużenia wynosi 3% kwoty limitu kredytowego (z wyłączeniem ostatniej spłaty, która jest równa pozostałemu do spłaty saldu zadłużenia) i następuje zawsze w dniach wskazanych na zestawieniach operacji jako termin płatności. Kalkulacje zostały dokonane na dzień 23.07.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Nieoprocentowany kredyt nie dotyczy wypłat z bankomatów. Opłata za wypłatę gotówki w kraju i za granicą wynosi 4% (min. 10 zł).

Z oferty karty kredytowej mogą skorzystać osoby, które spełniają wymagane przez Santander Bank Polska S.A. warunki oceny zdolności kredytowej. Cyfrowy portfel Garmin Pay to usługa świadczona przez Garmin Ltd. Cyfrowy portfel Google Pay to usługa świadczona przez Google Ireland Limited. Cyfrowy portfel Apple Pay to usługa świadczona przez APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL. Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach i oprocentowaniu, płatnościach mobilnych oraz regulaminy dostępne są w placówkach banku oraz na stronie internetowej santander.pl. Infolinia: 1 9999 – opłata zgodna z taryfą danego operatora. Infolinia to usługa bankowości telefonicznej.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie www.santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Stan na 28.09.2018 r.